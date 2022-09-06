 جونسون: سوف أتوجه إلى بالمورال خلال ساعات لمقابلة الملكة - بوابة الشروق
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جونسون: سوف أتوجه إلى بالمورال خلال ساعات لمقابلة الملكة

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 - 9:14 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 - 9:14 ص
قال رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، إنه سوف يتوجه خلال ساعات إلى بالمورال للقاء الملكة إليزابيث، مضيفا أنه سوف يتم تمرير الشعلة لقائد جديد.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن جونسون قوله في كلمة أمام مقر مجلس الوزراء إنه على الرغم من "الرافضين" سوف تخرج الحكومة الجديدة بالشعب من أزمة الطاقة.

وقال جونسون، إن المواطنين هم من اتموا اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، ونفذوا أسرع حملة لتوزيع اللقاحات في أوروبا، مشيرا إلى أنه لا يمكن نسيان أن 70% من تعداد السكان حصلوا على جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا خلال ستة أشهر من بدء توزيع اللقاحات، قائلا: "تلك كانت حكومتنا".

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