ورشة مهارات الارتجال طويل المدى بجزويت الإسكندرية

أقام مركز الجزويت الثقافي، مساء أمس الاثنين، ورشة بعنوان "مهارات الارتجال طويل المدى"، وذلك بمقر المركز شرق الإسكندرية.

تناولت الورشة الارتجال طويل المدى باعتباره أسلوب ارتجال، يقوم فيه الممثلون بإنشاء قطعة مرتجلة متواصلة تستمر لمدة تصل إلى ساعة واحدة في المشاهد المتتالية ذات الصلة، وينصب التركيز على سرد القصص، وخلق الشخصية، وإقامة الروابط بين الشخصيات من أجل إنشاء قصة واحدة.

تجدر الإشارة إلى أن مركز الجزويت هو مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح، تأسست عام ١٩٥٣ داخل حرم كنيسة جزويت الكاثوليكية، ويعتبر المركز منصة لمختلف المجالات الفنية والثقافية والاجتماعية والأدبية، من خلال تقديمه مجموعة متنوعة من الفعاليات والبرامج الثقافية، وذلك بهدف تمكين الشباب من المشاركة الفعالة في تنمية المجتمع.