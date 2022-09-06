السجن 15 سنة لتاجر مخدرات حاول تهريب 1404 فرش حشيش برأس سدر

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بمعاقبة تاجر مخدرات بالسجن المشدد 15عامًا وغرامة 200 ألف جنيه لتاجر مخدرات بمدينة رأس سدر.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال الدين ذكي، رئيس محكمة جنوب سيناء، وعضوية المستشارين هيثم محمود، ومحمد عزت، وبحضور على حسن وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبدالستار ومينا وليم .

وتعود أحداث الواقعة في يوم 26 يوليو2021، حيث اتفق تاجر مخدرات يدعى لامي سلمى سويلم من مدينة رأس سدر، مع سائقي أتوبيس شرق الدلتا على نقل 7 شنط هاندباج محملين بمخدر الحشيش والبانجو، لتهريبهم من نفق الشهيد أحمد حمدي وتسليمهم إلى أحد الأشخاص على طريق30 يوليو مقابل 20 ألف جنيه .

وفى الموعد المحدد انتظر تاجر المخدرات الأتوبيس، و سلم سائقي الأتوبيس الـ7 شنط، وقاموا بإخفائهم في شنطة الميكانيكا وسط معدات الميكانيكا الخاصة بالأتوبيس، وعند وصول الأتوبيس إلى محطة شرق الدلتا وخلال راحة الركاب قام مشرف امن المحطة ويدعى محمد إبراهيم بتفتيش الأتوبيس أمتعة الركاب، وعثر على الـ7 شنط وسط معدات الأتوبيس، وبفحصهم عثر بداخلهم على 1404 فرش حشيش.

وجرى إبلاغ معاون مباحث رأس سدر، والذي حضر على رأس قوة بحطة شرق الدلتا، وبمواجهة الركاب أفادوا أن أحد الأشخاص استوقف الأتوبيس في منطقة أبو صويرة، وأغطى السائق الشنط المحملة بالمخدرات، وقام بوضعها في شنطة العدة، وأن هذه الشنط لا تخص أى من الركاب .

وبمواجهة سائقي الأتوبيس وهم أيمن مصطفى وسالم الدسوقي، اعترفا بأن خلال قدوم الأتوبيس من شرم الشيخ متجه إلى دكرنس بالدقهلية، جرى الاتفاق مع أحد الأشخاص بتوصيل 7 شنط لأحد المواطنين على طريق 30 يوليو مقابل عشرون ألف جنيه، وبتفتيشهم عثر معهم على 2 تليفون محمول، و2000 جنيه في حوزة المتهم الأول، و4865 جنيه مع المتهم الثاني.

وجرى تحرير محضر بالواقعة رقم 1046 لسنة 2021 جنايات رأس سدر، وبالعرض على النيابة قررت حبس السائقين على ذمة التحقيق وسرعة ضبط تاجر المخدرات .

وجرى التجديد للمتهمين، وإحالتهم إلى محكمة الجنايات التي قضت بحبسهم 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه والمؤبد لتاجر المخدرات الهارب .

وحاول المتهم إعادة الإجراءات في حكمه وعمل توكيل لأحد المحامين للحضور في جلسة إعادة الإجراءات، ولم يحضر الجلسة إلا أن محكمة جنايات طور سيناء قضت بحكمها اليوم بحبس المتهم 15عامًا، وغرامة 200 ألف جنيه.