رئيس إنبي يوضح سبب رحيل إيبوكا لـ سيراميكا ومميزات الصفقة

قال أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، إن جون إيبوكا كان من أفضل نجوم الفريق البترولي، ومن دور الإدارة البحث عن أفضل فرصة له وللنادي.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: "مسؤولو سيراميكا فتحوا خط المفاوضات لضم اللاعب بطريقة احترافية، والاجتماع مع طارق أبو العينين استمر لمدة 18 ساعة، وأراها صفقة متوازنة بين الفريقين".

وأكد: "سيراميكا حصل على جون إيبوكا، ونحن حصلنا على خدمات أحمد أمين أوفا والجناح جوزيف أتولي ثنائي سيراميكا بجانب الاتفاق المالي".

وواصل: "عندما أتعاقد مع لاعب من فريق كبير لن يكون له دوافع قوية لتحقيق النجاحات، بالإضافة إلى أنه يحدث له اضطراب كونه ينتقل من ناد كبير إلى آخر صغير، لذلك لا أفضل فكرة الحصول على لاعب من ناد كبير".

وأتم: "عقد صفقات مع أندية في نفس المستوى أكثر تميزًا، وفكرة تطوير اللاعب وانتقاله إلى ناد آخر في نفس المستوى تساهم في التطوير، خاصة مع تغيير عقد اللاعب وحصوله على خبرات مختلفة".