أنباء عن الدفع بتعزيزات عسكرية سودانية صوب المنطقة الحدودية المتاخمة لإثيوبيا

ترددت أنباء عن أن القوات المسلحة السودانية أرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة الحدودية المتاخمة لإثيوبيا.



ونٌقل عن مصادر عسكرية سودانية القول إن التعزيزات أرسلت إلى منطقة "حمداييت"، القريبة من الحدود الإثيوبية، وأن الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيش الإثيوبي وقوات تحرير تيغراي امتدت إلى المثلث الحدودي بين السودان وإثيوبيا وإريتريا، وفق شبكة "روسيا اليوم".



و"حمداييت" تقع في منطقة تعرف بـ"مثلث الرعب"، وهي منطقة تربط حدود ثلاث دول هي إثيوبيا وإريتريا والسودان.



وسبق أن أفادت صحف سودانية، بأن مجموعة من العسكريين الإثيوبيين مع قائدهم عبروا الحدود واستسلموا نهاية الأسبوع الماضي لحرس الحدود السودانيين بعد فرارهم من قوات المتمردين في تيجراي.



وكان متمردو إقليم تيجراي قد ألقوا يوم 1 سبتمبر، باللوم على السلطات الإثيوبية، مشيرة إلى أن إثيوبيا وإريتريا شنتا هجومًا على مواقعها في شمال غرب تيغراي، بما في ذلك المناطق المتاخمة للحدود مع السودان.