حسام زكي: الجامعة العربية لا تتخذ خطوات لحل الأزمة بين باغاشا والدبيبة عن عمد

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الجامعة العربية لا تتخذ خطوات من جانبها لحل الأزمة السياسية ما بين رئيس الحكومة الليبية فتحي باغاشا، ورئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، مؤكدًا أنها تتعامل وفقًا لهذا المبدأ عن «عمد».



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الحدث العربية»، مساء الثلاثاء: «المسألة معروفة سلفًا أن هذا الملف تديره الأمم المتحدة ومبعوثها، منذ أن كانت ستيفاني ويليامز في منصبها، واعتبرنا أن دورنا دعم الجهد الأممي، وعدم القيام بجهد مواز يربك الجهد الأممي».



وأشار إلى أن الجامعة العربية شكلت رباعية مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، طالبت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، بإعادة إحيائها اليوم مرة أخرى؛ لأنها تعكس الرأي العام الدولي إزاء الأحداث في طرابلس.



وتابع الأمين العام المساعد للجامعة العربية: «من الوارد إعادة الإحياء للرباعية، لأنها كانت كيانًا مهمًا في موضوع ليبيا.. الجامعة العربية لا تبذل جهدًا مباشرًا في الأزمة السياسية الليبية، لديها موقفا سياسيا مما يحدث ممثلا في القرار الصادر اليوم وفقط لا غير».





