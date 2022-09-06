مجلس الوزراء السعودي يُوافق على إنشاء أسواق حرة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية

وافق مجلس الوزراء السعودي، الذي عقد جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان بن عبداالعزيز "على إنشاء أسواق حرة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم أن مجلس الوزراء وافق خلال جلسته "على إنشاء أسواق حرة ،بحسب الحاجة، في المنافذ الجوية والبحرية والبرية والسماح بالبيع فيها للمسافرين القادمين للمملكة والمغادرين منها".

كما وافق مجلس الوزراء السعودي "أيضا على محضر اتفاق إنشاء مجلس التنسيق السعودي التايلاندي".

ونقلت "واس" عن وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، قوله إن "المجلس تابع مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع ومجرياتها في المنطقة والعالم"، مجددًا "دعم المملكة لكل ما يضمن الأمن والاستقرار في العراق، والحفاظ على مقدراته ومكتسباته وشعبه الشقيق".