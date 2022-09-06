وزير قطاع الأعمال العام: استمرار أجور العاملين بشركة الكوك لحين صرف التعويضات

• إمكانية الاستعانة بالفنيين المهرة بـ«الكوك» في الشركات التابعة وفق احتياجاتها

في ضوء قرار الجمعية العامة لشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية، أمس الاثنين، بحل وتصفية الشركة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وجه المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، الشركة القابضة للصناعات المعدنية، باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق العاملين بالشركة وحصولهم على جميع مستحقاتهم، وفق بيان اليوم.

ووجه الوزير بإعطاء تعويضات العاملين الأولوية الأولى في أعمال تصفية الشركة، مع استمرار أجور العاملين لحين صرف التعويضات، التي سيجري التنسيق بشأنها مع وزارة القوى العاملة، مع تطبيق ذات القواعد التي تم تطبيقها على العاملين بشركة الحديد والصلب -إبان أعمال تصفيتها- على عمال شركة الكوك.

كما وجه الوزير بدراسة موقف حالات الأمراض المزمنة الجسيمة التي يعاني منها بعض العاملين بشركة الكوك لبحث سبل التعامل معها، وإمكانية الاستعانة بذوي الخبرات من العمالة الفنية في مصانع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية وفقًا لاحتياجات هذه الشركات.