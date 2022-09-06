وزير خارجية العراق يؤكد ضرورة حماية المسيرة الديمقراطية والسلم المجتمعي

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أكد وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، ضرورة حماية المسيرة الديمقراطيَّة والسلم المجتمعيّ في العراق.

جاء ذلك خلال لقائه مساعدة وزير خارجيَّة الولايات المتحدة الأمريكيَّة لشُؤُون الشرق الأوسط باربرا ليف لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي.

واستعرض الجانبان، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، الظروف السياسيَّة في العراق والأحداث الدامية التي حدثت قبل أسبوع في بغداد وفي المنطقة الخضراء.

وقال حسين إنَّ "بناء الاستقرار في سوريا، ليس لمصلحة الشعب السوريّ فقط وإنما لمصلحة العراق والمنطقة برمتها أيضاً"، مُضيفاً أن الحكومة العراقيَّة تعمل جاهدة لدعم هذا المسار في كل المحافل الدوليَّة.

على صعيد متصل ، بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان، مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك من بينها دعم الولايات المتحدة للقضاء العراقي.

وأجرت مساعدة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى عدة لقاءات سياسية شملت رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي ورئيس العراقي برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وعددا من القيادات السياسية الأخرى وذلك لبحث آخر التطورات التي جرت في المنطقة الخضراء وتطورات الانسداد السياسي وتشكيل الحكومة في العراق.