وزير خارجية العراق يؤكد ضرورة حماية المسيرة الديمقراطية والسلم المجتمعي في البلاد

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ضرورة، "حماية المسيرة الديمقراطيَة والسلم المجتمعي" في البلاد، مشيرا إلى أنَ الأحداث الدامية الأخيرة في بغداد والمنطقة الخضراء "ألحقت ضرراً كبيراً بالعمليَّة السياسيَّة في العراق".

جاء ذلك خلال استقبال الوزير العراقي مساعدة وزير خارجيَّة الولايات المتحدة لشُؤُون الشرق الأوسط، والوفد المُرافق لها باربرا ليف، بحسب بيان نشرته وزارة الخارجية العراقية على صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم الثلاثاء.

وطبقا للبيان، جرى خلال اللقاء، الذي عقد أمس الإثنين، بحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المُشترَك، وسُبُل تفعيل التعاون بمُختلِف المجالات، والتأكيَّد على دعم إستقرار العراق سياسياً، اقتصادياً وأمنياً.

وطالب الوزير حسين جميع القوى السياسيَّة بأنّ تأخذ درساً مما حصل، من أجل الحفاظ على السلم الأهليّ، مُؤكَّداً أنَّ سلسلة الحوارات يجب أنَّ تشمل الجميع ومن الضروريّ حماية المسيرة الديمقراطيَّة كما هي، وحماية السلم المجتمعيّ.

كما بحث الجانبان الوضع الإقليميّ والعلاقات بين إيران والولايات المتحده، ومسار المفاوضات الجاريّة في فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني، وتمنى وزير الخارجية العراقي توصل البلدين إلى اتفاق نهائيّ حول هذا الموضوع لما فيه الخير للبلدين وللمنطقة.

كما ناقش الطرفان الوضع في سوريا، وأكد الوزير حسين أن تحقيق الاستقرار في سوريا، ليس لمصلحة الشعب السوريّ فقط وإنما لمصلحة العراق والمنطقة برمتها أيضا، مُضيفا أنَ الحكومة العراقية تعمل جاهدة لدعم هذا المسار في جميع المحافل الدولية.