طلائع جنوب سيناء يشاركون في التصفيات النهائية للنسخة لأولمبياد الطفل

شارك طلائع الشباب والرياضة بجنوب سيناء في التصفيات النهائية لأولبمبياد الطفل المصري في نسخته الثالثة، والمقامة بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر بألعاب الكاراتيه والمصارعة خلال الفترة من 6 حتى 9 سبتمبر الجاري.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، في تصريح اليوم، إن أولمبياد الطفل المصري تهدف إلى التنافس في الألعاب الرياضية وفق المبادئ الأولمبية، وتنفيذ أنشطة ومسابقات رياضية أوليمبية للبنين والبنات لغرس قيمة التنافس وقيمة الولاء والانتماء، وتعزيز روح الإخاء بين المشاركين، والتي تنفذ من خلال الإدارة المركزية للطلائع والإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

وأشار فتحي إلى أن إدارة الرياضة بالمديرية حرصت على تنفيذ مسابقات "الأقوى و الأسرع" بإستاد الطور الرياضي كمرحلة أولى ضمن خطة نشاط الإدارة، وجرى توزيع الجوائز المادية على الشباب الفائزين بالمسابقات البدنية.

وأوضح أن مسابقات "الأقوى والأسرع" أقيمت تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وتهدف المسابقة إلى المساهمة في رفع معدلات اللياقة البدنية لتحسين المستوى الصحي والوقاية من أمراض العصر لدى الشباب.