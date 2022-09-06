يستضيف برنامج "معكم منى الشاذلى"، فى حلقة الجمعة من هذا الأسبوع، لاعبة الاسكواش أمينة عرفى بعد تتويجها بلقب بطولة العالم للناشئات تحت 19 سنة مؤخرا.

تتحدث عرفى فى حوارها مع الإعلامية منى الشاذلى، عبر قناة cbc، عن فوزها بالبطولة وهى فى عمر 15 سنة وكيفية تحويلها خسارتها شوطين فى المباراة النهائية إلى فوز بالمباراة والبطولة فى مشهد درامى خارج التوقعات.

وتروى اللاعبة فى حوارها معاناة عدم الاشتراك فى بطولات دولية خلال الأعوام الماضية بسبب جائحة فيروس كورونا، وكيف كانت تتدرب حتى تحافظ على مستواها، وكيف استطاعت المشاركة فى بطولة العالم للناشئات التى فازت بها، فضلا عن أحلامها فى عالم الاسكواش ومثلها الأعلى فى اللعبة التى تحظى مصر بأسماء لامعة فيها وتسيطر على المراكز الأولى فى تصنيفها.

وتتضمن الحلقة لقاء مع منى البكرى صاحبة رواية "رسالة على نوتة موسيقية"، التى تقدم حكايات الموسيقار الراحل بليغ حمدى بعيون واحدة من المفتونات به، والتى ظلت فترة طويلة تجمع وتوثق الحكايات الخاصة به حتى تقدمها فى رواية تحمل فى صفحاتها جوانبا من قصص حياته مع حبيبته الراحلة وردة.

وتحكى البكرى خلال اللقاء تفاصيل وكواليس قدمتها فى الكتاب عن مراحل صعبة فى حياة بليغ حمدى. وكذلك علاقته بنجوم عصره من المطربين والشباب الذين قدمهم بألحانه للجمهور، بالإضافة لحكايات ألحان شهيرة أصبحت أيقونات فى الطرب العربى منذ قدمت للجمهور.

ويتضمن اللقاء فى جانب منه، حضور عازف العود الشهير ممدوح الجبالى الذى قدم أجزاء من أغنيات الموسيقار بليغ حمدى، ويتحدث عن الأيام الأخيرة فى حياته والتى كان يرافقه فيها. كما يكشف جوانب إنسانية من حياة الموسيقار الشهير.