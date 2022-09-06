ضبط 6 آلاف قضية في مجال الأمن الاقتصادي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملاتها الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في مجال أعمال تلك الإدارات؛ تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.



أسفرت الحملات التي أشرف عليها اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الاقتصادي، عن ضبط 6 آلاف قضية بمجال قطاع الأمن الاقتصادي.



وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، حملات عدة لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، التي أسفرت عن ضبط 2495 قضية في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.



وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، عن ضبط 3388 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.