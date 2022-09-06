انطلاق أعمال الدورة الـ158 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية

انطلقت بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة 158 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية في حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، وذلك خلفا لوزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بوحبيب، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ووزراء الخارجية العرب ومن يمثلونهم.

شارك في الجلسة فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا"، والذي سيلقي كلمة أمام الجلسة الافتتاحية حول الأزمة المالية التي تعاني منها الوكالة.

ويتضمن مشروع جدول أعمال الدورة 158 ثمانية بنود رئيسية تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك السياسية والأمنية والقانونية والاجتماعية والمالية والإدارية ؛ ويتصدر مشروع جدول الأعمال تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن نشاط الأمانة العامة للجامعة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين دورتي الانعقاد؛ والتقرير نصف السنوي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات.

كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بندا حول القضية الفلسطينية والصراع العربي- الإسرائيلي ويتضمن عددا من الموضوعات المتعلقة بالتطورات السياسية للقضية الفلسطينية؛ ودعم موازنة دولة فلسطين وتقريرا حول الأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة؛ والجولان العربي السوري المحتل.

كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بندا حول الشؤون العربية والأمن القومي، ويتضمن عددا من الموضوعات حول التضامن مع لبنان، وتطورات الوضع في سوريا وليبيا واليمن، واحتلال إيران للجزر العربية الثلاث في الخليج العربي، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي، ودعم السلام والتنمية في السودان والصومال والقمر المتحدة، والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي - الاريتري ، ومشروع قرار بشأن إعلان لجنة الأمم المتحدة بإيفاء العراق للدفعة الأخيرة من التزاماته المالية للجنة الأمم المتحدة للتعويضات.

ويتضمن البند الخاص بالشؤون السياسية الدولية موضوع التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي "إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط"، والعلاقات العربية مع المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية.

ويتضمن بند الشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان موضوع دعم النازحين داخليا في الدول الغربية والنازحين العراقيين بشكل خاص، والمراجعة الإقليمية الأولى لإعلان القاهرة للمرأة: أجندة التنمية للمرأة في المنطقة العربية 2030، إلى جانب توصيات اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية.