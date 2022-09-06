مدبولي: الانتهاء من توسعات أكبر محطة مياه في الفيوم بحلول مارس 2023

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن نقلة نوعية تحدث في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى عبر مبادرة حياة كريمة.



وأضاف، خلال مؤتمر صحفي على هامش جولته التفقدية بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، أن الفيوم لطالما عانت من نقص مياه الشرب في فصل الصيف، مشيرا إلى مشروع توسعات محطة المياه في منطقة العزب الكبرى.



وأكّد أن هذه المحطة هي الأكبر على مستوى محافظة الفيوم، وتنتج 480 ألف متر مكعب يوميا، منوها بأن التوسعات الجارية تضيف 120 ألف متر مكعب يوميا.



ونوه بأن المشروع يتنهي العمل به في شهر مارس القادم، ويتم تنفيذه عبر شركات المقاولات المصرية.



وأفاد بأن الهدف من هذه المشروعات زيادة الطاقة الخاصة بمحطات المياه وقدراتها.





