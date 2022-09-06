تنبعث رائحة «تحويجة» البن من ذلك المكان العتيق الذى يعود لمطلع الثلاثينيات مذكرا باستمرار حرفة لا تستغنى عنها أمزجة المصريين حيث يصفونها بـ«الجرعة الحلال»، والتى يكافح أصحابها للخروج من أزمة عنيفة إذ يحاول القائمون على تلك المطحنة العتيقة حفظ إرث آبائهم الذى دلت عليه محمصة قديمة ما زالت حروف الإنجليزية القديمة بادية عليها وسط شهرة جابت أحياء القاهرة القديمة.

ويقول محمد شعيب أحد محترفى تجارة البن بأقدم مطحنة فى باب الشعرية لـ«الشروق» عن أزمة نقص البن الأخيرة إنه على مدى عشرات السنوات من عمله بالمجال لم يشهد أزمة فى هذا المجال مثل الأزمة الأخيرة التى أدت لإغلاق عدد من المطاحن نتيجة الإفلاس حسب قوله.

وأضاف شعيب عن أسباب الأزمة بأن الحديث عن كساد محصول البن البرازيلى نتيجة الصقيع هو سبب من ضمن الأسباب نظرا لتأثر السوق العالمية بالتغيرات فى الدول المنتجة للبن، مستدركا: إلا أن البن البرازيلى ليس من الأصناف عالية الشعبية فى مصر».

ويوضح شعيب أن البن البرازيلى ليس الأكثر شعبية فى مصر مقارنة بالبن الأندونيسى الذى يعطى ما يعرف بوش الفنجان بينما تكون ميزات البرازيلى فى نكهته لذلك يضاف على توليفات القهوة دون أن يشرب منفردا.

ويسترسل شعيب عن تبعات الأزمة بقوله إن جشع التجار قد يطيل موجة ارتفاع الأسعار رغم تدخل الحكومة الذى نجح بعمل انفراجة للأزمة ودخول كميات من واردات البن لسد حاجة السوق المصرية.

وأثنى شعيب على دور مواقع التواصل الاجتماعى التى أثرت فى سرعة التجاوب مع الأزمة عن طريق «الوسوم» المختلفة الداعمة لصناعة البن.

وطالب شعيب باعتبار البن سلعة إستراتيجية على غرار الشاى نظرا لأهميته لدى المواطن المصرى إذ لا بديل محليا له حال تعثر استيراده.

واقترح شعيب التركيز على أسواق البن الإفريقية المجاورة إذ بحسب قوله تنتج ٥ دول إفريقية هى إثيوبيا وكينيا وساحل العاج وأوغندا والكاميرون أنواعا جيدة من البن تكفى إشباع السوق المصرية.

ويستذكر شعيب على وقع أزمة البن زمنا جميلا إذ يقول إن أسعار البن لم تكن بذلك الغلاء إذ بلغ سعر الكيلو فى الستينيات ٣ جنيهات فقط للبن المطحون.