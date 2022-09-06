سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عقد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة ألعرب، اجتماعا هاماً مع مجلسي ادارة الاتحاد العربي والاتحاد المصري للرياضة للجميع برئاسة عماد البناني.

وتضمن الاجتماع الحديث عن خطة قريبة المدى للعمل عليها تحت شعار الرياضة والتنمية، وذلك بالمركز الأولمبي بالمعادي وشهد حضور الاجتماع عماد البناني رئيس الاتحاد العربي والمصري للرياضة للجميع، ومشعل الهدبة نائبا من الكويت وسعيد العاجل نائبا من الإمارات، بالإضافة للأعضاء مها الشهاب من مملكة البحرين وناصر المضاحكة من قطر وحامد الهزيم الكويت وياسر الخثلان السعودية وثناء محمود سوريا وفرج بن سليم ليبيا ويحيى محمد حسن ومحمود عبد العزيز الامانه العامة.

وضم وفد الاتحاد المصري للرياضة للجميع كل من، إبراهيم خليل وسيد عيسى وحنان يوسف عميد كلية الاعلام والإعلامية أميرة جمال وإكرام خليل والفنان عمرو رمزي.

وأشاد الجميع بدور وزارة الشباب والرياضة بقيادة معالي الوزير في الانشطة للاعداد لمؤتمر المناخ مع اليونيسيف وكذلك مشروع دراجتك والخالة الرائعة لمساندة الرياضيين بالمركز الاوليمبي بالمعادي.