ميرال الطحاوى خلال توقيع «أيام الشمس المشرقة»: تحررت من قيود الكتابة

نظم صالون «اقرأ لى» الثقافى، الأحد الماضي، حفل إطلاق وتوقيع الطبعة الثانية من رواية «أيام الشمس المشرقة» للكاتبة والروائية ميرال الطحاوى، والصادرة عن دار العين للنشر، بمبنى قنصلية بوسط البلد.

جاء ذلك فى حضور الناقد والكاتب الصحفى محمود عبدالشكور والناقد عادل ضرغام، والدكتورة فاطمة البودى المدير العام لدار العين للنشر.

استهلت الدكتورة ميرال الطحاوى، الحديث قائلة، «نصوص أحدث أعمالى «أيام الشمس المشرقة»، تشير إلى أن هناك تغييرا فى العشر سنوات الأخيرة بالنسبة لنظرة المهاجرين وأبنائهم للولايات المتحدة، مناطق كثيرة عشت فيها بالولايات المتحدة، وجدت هناك التحفظ شيئا أساسيا فى استقبال الغرباء، عكس الصورة الشائعة، لدرجة تصل إلى حد عدم التسامح مع المهاجرين فى كثير من الأحيان».

وأضافت: استقيت من الغربة دروسا عبرت عنها فى الكتابة وظهرت فى النص، أننى كنت متحررة عند الكتابة، ولم تكن هناك «حسابات» تقيدنى، وهى أمور اكتسبتها من خبرة السفر والإقامة بالخارج والظروف التى تعرضت لها.

وقال الكاتب والناقد محمود عبدالشكور، إن كتابات ميرال الطحاوى تتضمن تجارب حياتية وإنسانية مميزة، وأنه يدور دائما جدل ونقاش حول تصنيف كتابتها وإلى أى نوعية يمكن أن تنتمى التيمة التى تتناولها دائما فى مؤلفاتها، وأنه من وجهة نظره ما تقدمه الطحاوى لا يجب قولبته فى تصنيف يتعلق بالمكان، أو ربطه بجنس أو هوية معينة.

وأضاف: الروائى لا يصنف، لا وجود لما يسمى بأدب «الصعايدة»، أو تلك النصوص تخص «البحاروة»، وهذه أعمال تخاطب المرأة، طبيعى أن يعكس الكاتب البيئة التى ترعرع فيها، ولكن لا يكون فى النهاية المقصد الأساسى هو التوجه نحو فئة معينة، كما يثار حول أن عملا ما لميرال الطحاوى، يخص البدو، وأنه يتعلق بالصحراء فقط، تلك تصنيفات ليست فى محلها.

وأشار عبدالشكور إلى أن أحدث مؤلفات ميرال الطحاوى، تنطوى على تعبير جيد عن «معكوس الحلم الأمريكى»، الذى يبدو فى ظاهره حلما لكل مهاجر ومسافر وراغب فى الهجرة لبلاد قد تكون براقة من الخارج، إلا أنها مجتمع مغلق للغاية فى الداخل، كما أنها فى تسمية الأبطال وحتى اختيار العناوين، تضم «معكوسات وتضاد» ما بين شخصية قد تعانى ويلات العذاب ولكن اسمها مبهج ويدل على النعمة، وهو شىء لافت فى الرواية ومقصود.