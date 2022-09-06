قوات الدعم السريع في السودان تنفي إحالة 5 آلاف ضابط للتقاعد

نفت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الثلاثاء، ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن إحالتها خمسة آلاف ضابط للتقاعد، ووصفتها بـ "شائعات مضللِّة".

وقالت قوات الدعم السريع، فى تعميم صحفى اليوم أوردته وكالة الأنباء السودانية "سونا"، إنها "لم تقم بأي إحالات للمعاش مثلما تم الترويج فى وسائل التواصل الاجتماعى وبعض المواقع الإلكترونية، على الرغم من أن الترقي للرتب الأعلى والإحالة للمعاش، عمل روتيني تقوم به القوات النظامية وفقاً للقانون".

وأكدت: "هناك بعض الجهات ظلت تعمل على نسج الأكاذيب والترويج لها في وسائل التواصل الاجتماعي، على أنها حقائق بغرض إثارة الرأي العام والتحريض ضد القوات وقيادتها لأغراض معلومة".

ودعت قوات الدعم السريع وسائل الإعلام إلى "عدم الانسياق وراء الشائعات الكاذبة التي تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة للحصول على المعلومات الحقيقية، وأنها ستعمل على ملاحقة مروجي تلك الشائعات قانونياَ.