انخفاض الين الياباني إلى أدنى مستوى له أمام الدولار منذ 24 عاما

انخفض الين الياباني إلى أدنى مستوى له في 24 عاما مقابل الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء، وسط تكهنات متزايدة بشأن فروق أوسع في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة.

وتراجع سعر صرف الين أمام الدولار إلى 141 ينا بعد ظهر اليوم الثلاثاء بتوقيت طوكيو ، بحسب وكالة كيودو للأنباء.

وأاستقرت أسعار الأسهم في بورصة طوكيو تقريبا عند الإغلاق ، مدعومة بشراء بعض المصدرين للين ، لكن حجم التداول كان محدودا بسبب انخفاض عدد المشاركين في السوق بعد عطلة وطنية في الولايات المتحدة أمس الاثنين.

وارتفع مؤشر نيكاي الرئيسي للأسهم إلى 9ر6 نقطة، أي بنسبة 02ر0 بالمئة، مقارنة بيوم الاثنين 51ر27626 نقطة. وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا عند الإغلاق على 21ر2 نقطة أي بنسبة 11ر0 بالمئة إلى 58ر1926 نقطة.