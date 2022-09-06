اليابان تسجل أكثر من 112 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات اليابانية، اليوم الثلاثاء، 112 ألفا و198 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، أن السلطات سجلت أيضا 320 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالمرض، مشيرة إلى أن العاصمة طوكيو وحدها سجلت أكثر من تسعة آلاف إصابة جديدة بالفيروس.

وقد بلغ إجمالي حالات الإصابة المسجلة في اليابان منذ بداية تفشي الوباء 19 مليونا و658 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 41 ألف و653 حالة وفاة.

وأعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستقلص فترات الحجر الصحي لمرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" الذين يُعانون من أعرض من عشرة أيام إلى سبعة فقط، ولخمسة أيام لمن لا تظهر عليه أي أعراض.

وقال كيشيدا، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء "كيودو" الرسمية، إن اليابان ستبدأ هذا الشهر حملات للتحصين ضد متغير أوميكرون للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 سنة وأكثر، وأن بلاده تهدف إلى إعطاء أكثر من مليون حقنة يوميا خلال الفترة بين أكتوبر ونوفمبر القادمين.

وأضاف أن الإجراءات الجديدة تستند إلى آراء الخبراء، وإلى حقيقة انخفاض أعداد الإصابات الجديدة خلال الفترات الأخيرة، متعهدا بمراجعة فترات التعافي من المرض، بعد مراقبة وتتبع حالة العدوى في البلاد.

ووفقا لمحللين، فإن الحكومة المركزية تسعى إلى حث المواطنين على العودة إلى العمل بشكل أسرع بمجرد التعافي من الإصابة، للتخفيف من تداعيات الجائحة، خاصة على قطاعات الخدمات الاجتماعية والاقتصادية.