وزير التعليم يبحث مع ممثلي «أمديست» التعاون المشترك في مجال تدريب المعلمين

بحث وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، اليوم الثلاثاء، مع ممثلي مؤسسة "أمديست/ Amideast"، عدد من ملفات التعاون والتي يأتي على رأسها تدريب المعلمين على طرق التدريس الحديثة.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وضم وفد مؤسسة أمديست شاهيناز أحمد المدير الإقليمي لأمديست، وجيمس جراباوسكي نائب رئيس الهيئة للنشاط الإقليمي.

وفي بداية الاجتماع، رحب الدكتور رضا حجازي، بوفد مؤسسة أمديست، مؤكدًا دور المؤسسة مع الوزارة في تقديم الخدمات التدريبية للمعلمين في مختلف المحافظات، بالتعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وأشار الوزير إلى أن المعلم له دور مهم في الارتقاء بالعملية التعليمية، وتدريبه على نظام التعليم الجديد وفلسفته ليكون لديه فهم عميق للمنهج ويستطيع توصيل المعلومة إلى الطالب بالشكل المنشود.

وتقدم وفد مؤسسة أمديست بالتهنئة للدكتور رضا حجازي بمناسبة توليه منصب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدين أن التعاون مع الوزارة خطوة جيدة في إطار التعاون المشترك والعمل على تنمية المهارة القيادية لدى المعلمين.