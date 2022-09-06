لوفتهانزا تتفاوض اليوم مع نقابة الطيارين لتجنب إضراب جديد

تعقد شركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران، اليوم الثلاثاء، جلسة مفاوضات مع نقابة الطيارين الألمان "كوكبيت" لحل النزاع الدائر حول الأجور وتجنب موجة جديدة من الإضرابات.

وأكد الجانبان صباح اليوم عقد اجتماع للتفاوض.

وكانت النقابة أعلنت مساء أمس الاثنين تنفيذ جولة ثانية من الإضرابات، مضيفة أن "عرضا جديا" من لوفتهانزا يمكن أن يجنبها الإضراب الذي من المقرر أن يبدأ غدا الأربعاء على مدار يومين.

وشل الطيارون بالفعل العمليات الأساسية لشركة لوفتهانزا يوم الجمعة الماضي، بعد فشل المفاوضات بشأن اتفاق على أجور جديدة .

وقال متحدث باسم لوفتهانزا، بعد الإعلان عن الإضراب الجديد: "نحن نأسف بشدة لاستمرار النقابة في طريق التصعيد".

ومن المقرر أن يؤثر الإضراب على رحلات الركاب المغادرة من ألمانيا يومي الأربعاء والخميس، بينما سينفذ الطيارون التابعون لـ"لوفتهانزا كارجو" للشحن إضرابهم يوم الأربعاء فقط.

وأدى إضراب الطيارين الذي استمر طوال اليوم خلال يوم الجمعة إلى توقف معظم عمليات الطيران، ما أدى إلى تقطع السبل بالركاب. وتأثر نحو 130 ألف مسافر بإلغاء أكثر من 800 رحلة.

وقالت شركة الطيران العملاقة إن هذا الإجراء كلفها 32 مليون يورو (31.8 مليون دولار).