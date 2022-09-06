 مقتل 35 شخصا على الأقل جراء اصطدام مركبة بعبوة ناسفة في بوركينا فاسو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل 35 شخصا على الأقل جراء اصطدام مركبة بعبوة ناسفة في بوركينا فاسو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 - 3:30 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 - 3:30 ص

قتل 35 شخصا وأصيب العشرات جراء اصطدام مركبة في بوركينا فاسو، بعبوة ناسفة.

وكانت المركبة ضمن قافلة متجهة إلى العاصمة واجادوجو في شمالي بوركينا فاسو، حسبما نقل موقع "فاكتال نيوز" الإخباري مساء الاثنين عن السلطات المحلية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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