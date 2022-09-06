 ألمانيا: 2000 شخص يشاركون في مسيرة لحزب البديل احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة - بوابة الشروق
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ألمانيا: 2000 شخص يشاركون في مسيرة لحزب البديل احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 - 4:37 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 - 4:37 ص

شارك أكثر من 2000 شخص في مسيرة لحزب البديل من أجل ألمانيا في مدينة ماجدبورج مساء اليوم الاثنين احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة.

ودعت كتلة حزب البديل في برلمان ولاية سكسونيا آنهالت إلى تنظيم المسيرة.

وأكد العديد من أعضاء الكتلة خلال خطبهم أن إجراءات الحكومة لتخفيف أعباء المواطنين غير كافية، وانتقدوا السياسة الخارجية والبيئية وطالبوا بإنهاء العقوبات على روسيا.

وأعلن رئيس الكتلة أوليفر كيرشنر عن تقديم العديد من الطلبات وإجراء نقاشات عن قضية ارتفاع الأسعار خلال جلسة البرلمان المحلي في هذا الأسبوع، وفي نهاية خطابه غنى أغنية "الحرية" لماريوس مولر-فيسترنهاجن وعزف الجيتار.

وشهدت مدن أخرى في الولاية الواقعة شرقي ألمانيا مساء اليوم مظاهرات تتعلق بقضايا سياسية اجتماعية.

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