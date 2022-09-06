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بالصور.. نجوم الفن في عزاء المخرج الراحل علي عبد الخالق

حسام جودة
نشر في: الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 - 1:33 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 - 1:51 ص

انتهى منذ قليل عزاء المخرج علي عبد الخالق والذي أقيم بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، الذي رحل مساء الجمعة الماضية بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر ناهز 87 عاما، وتم تشييع جنازته والصلاة عليه عقب صلاة ظهر يوم السبت الماضي من مسجد السيدة نفيسة.

وشارك في الجنازة كل من، الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أحمد بدير، ميرفت أمين، الإعلامي طارق علام، سيمون، محمد الصاوي، كريم أبو زيد، تامر عبد المنعم، أمير أباظة، وغيرهم من النجوم وظهر علي وجههم علامات الحزن متأثرين برحيل المخرج علي عبد الخالق بعد ما قدمها للسينما من أعمال تركت إثر في ذهن الجمهور المصري.

المخرج الراحل على عبد الخالق درس فى المعهد العالي للسينما قسم إخراج، وعقب تخرجه من المعهد عام 1966 عمل مساعدا لفترة ثم اتجه إلى إخراج الأفلام التسجيلية، ومن أشهر هذه الأفلام فيلمه التسجيلى "أنشودة الوداع" الذى حصل على العديد من الجوائز الدولية من مهرجانات الأفلام التسجيلية والقصيرة ومنها الجائزة الثانية من مهرجان "ليبزج" السينمائي بألمانيا، كما حصل فيلمه «السويس مدينتي» على الجائزة الأولى من مهرجان وزارة الثقافة الأول للأفلام التسجيلية عام 1970.

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