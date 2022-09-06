الخارجية الروسية: روسيا والولايات المتحدة تواصلان الحوار حول تبادل الأسرى

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، إن روسيا والولايات المتحدة تواصلان حوارهما بشأن تبادل الأسرى.

وأضاف ريابكوف في تصريحات خلصة لوكالة تاس الروسية "الحوار مستمر عبر القنوات المناظرة في اسلوب العمل. وللأسف لم ترد أنباء حتى الآن".

وفي وقت سابق، اقترحت واشنطن على موسكو مبادلة رجل الأعمال الروسي فيكتور بوت، الذي يقضي عقوبة بالسجن في الولايات المتحدة بتهمة تهريب أسلحة، بالمواطنة الأمريكية بريتني جرينير، المدانة في روسيا بتهمة الاتجار بالمخدرات وحيازتها، وبول ويلان، الذي أدين بتهمة التجسس.

وكان تبادل الأسرى المحتمل من بين مواضيع المحادثة الهاتفية التي أجراها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في 29 يوليو. وقال الجانب الروسي بعد محادثاتهما الهاتفية إن لافروف اقترح أن الدبلوماسية الهادئة ستكون أكثر ملاءمة في هذا الشأن.