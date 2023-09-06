دي ماريا: فضلت العودة إلى بنفيكا عن الانتقال للدوري السعودي

أكد الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، نجم فريق بنفيكا البرتغالي، على أنه تلقى العديد من العروض للانتقال إلى الدوري السعودي، خلال الانتقالات الصيفية المنتهية، قبل العودة مرة أخرى للدوري البرتغالي.

وقال دي ماريا في تصريحات أبرزها الإيطالي فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورت وخبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي «X» إنه تلقى عدة اتصالات كثيرة من السعودية للانضمام إلى الدوري المحلي، لكنه رفض كافة العروض وأن انتقاله للدوري السعودي مستحيلا.

وأضاف نجم المنتخب الأرجنتيني المتوج بلقب كأس العالم الأخيرة والتي أقُيمت في قطر عام 2022:" الأرقام التي يعرضها السعوديون جنونية، لكنني اخترت بقلبي وأردت العودة إلى بنفيكا".

جدير بالذكر أن نادي بنفيكا أعلن تعاقده مع دي ماريا لمدة موسم واحد، بعد رحيله عن صفوف يوفنتوس، خلال الميركاتو الصيفي المنتهي.