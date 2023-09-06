هندرسون: صلاح سألني عن الحياة في السعودية

تحدث جوردان هندرسون، قائد ليفربول السابق والاتفاق السعودي الحالي، عن إمكانية انضمام محمد صلاح، زميله السابق في الريدز، إلى صفوف اتحاد جدة.

قال هندرسون في مقابلة مع صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية:" لم أتحدث مع صلاح في هذا الأمر، تحدثنا فقط خلال الأسبوع أو الأسبوعين الماضيين، عندما كان يسألني عما إذا كنت على ما يرام، وعن الحياة هناك بالنسبة لي، وأشياء من هذا القبيل".

أضاف هندرسون:" طبيعي أن يتصل به الجميع، وأن يرسلوا له الرسائل النصية، لكني لا أعرف حقا ما يحدث بالضبط، فقط أقرأ ما يقال في وسائل الإعلام، فيما يتعلق بالعروض المقدمة له".

أتم هندرسون:" سيكون مثيرا للاهتمام رؤية ما سيحدث، لأن صلاح لاعب ورجل رائع، ومهما حدث سيكون له تأثير كبير، سواء كان ذلك في ليفربول أو في الدوري السعودي، وحاليا أو في المستقبل".