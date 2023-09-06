 أوكرانيا تكافئ طيارا روسيا منشقا بـ 500 ألف دولار - بوابة الشروق
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أوكرانيا تكافئ طيارا روسيا منشقا بـ 500 ألف دولار

د ب أ
نشر في: الأربعاء 6 سبتمبر 2023 - 1:43 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 سبتمبر 2023 - 1:43 ص

انشق طيار روسي وسلم للقوات المسلحة الأوكرانية مروحية من طراز مي- 8، ومن المقرر أن يتلقى مكافأة تبلغ نصف مليون دولار.

وقال أندريه يوسوف المتحدث باسم الاستخبارات الحربية في تصريح متلفز اليوم الثلاثاء إنه سيتم دفع الأموال بالعملة الوطنية، الهريفنا. ودعا أفراد الجيش الروسي الآخرين لأن يحذوا حذوه.

وتتداول وسائل الإعلام الأوكرانية قضية الطيار الروسي /28 عاما/، وهو شخصية عامة أيضا، منذ أيام.

ولدى أوكرانيا قائمة رسمية للمكافآت التي يمكن لجنود الروس أن يحصلوا عليها مقابل المعدات الحربية. فعلى سبيل المثال، تبلغ مكافأة تسليم دبابة 100 ألف دولار. وفي روسيا يتم دفع مكافآت مقابل تسليم الطائرات الحربية والدبابات والأسلحة الأخرى.

وأقنعت الخدمة السرية الشاب بالانشقاق في عملية خاصة طويلة.

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