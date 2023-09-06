محكمة أوروبية تصدر حكما اليوم في قضية حقوقية ضد فرونتكس

من المتوقع أن تصدر محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج حكمها اليوم الأربعاء في قضية ضد وكالة إدارة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي "فرونتكس" بشأن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.

وقالت المحكمة إن الشكوى قدمتها أسرة سورية مكونة من ستة أفراد تم ترحيلها من اليونان إلى تركيا في أكتوبر 2016 على متن طائرة تديرها فرونتكس.

ويقول المدعون إنهم أعيدوا إلى تركيا بعد وقت قصير من وصولهم إلى اليونان، على الرغم من أنهم تقدموا بطلب للحصول على الحماية الدولية.

وتعد إعادة الأشخاص الذين يلتمسون الحماية على الحدود الخارجية، ما يسمى بعمليات الصد، غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وتقول الأسرة، التي تعيش الآن في العراق، إن فرونتكس تصرفت بشكل غير قانوني لأنه كان ينبغي فحص طلب اللجوء الخاص بها قبل إخراجها من الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تقرر المحكمة في لوكسمبورج ما إذا كانت فرونتكس مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان المحتملة في عمليات الإعادة المشتركة مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وما هي هذه المسؤولية.

ويطالب المواطنون السوريون بتعويضات عن الأضرار المادية وغير المادية الناجمة عن عملية العودة، وفقا للشكوى القانونية.

ويمكن استئناف الحكم الصادر اليوم الأربعاء أمام أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، وهي محكمة العدل الأوروبية.

واتهمت منظمات غير حكومية فرونتكس مرارا بانتهاك حقوق المهاجرين.