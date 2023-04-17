مرتضى منصور لاعضاء الزمالك: وحشتوني

ألمح مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، لعودته من جديد إلى الساحة الرياضية وذلك بعدما قرر الاستقالة من منصبه في وقت سابق.

وكتب مرتضى منصور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "سؤال احد الصحفيين من اعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك".

وأضاف: "ما تعليقك يا مستشار عن اعتزام المئات من اعضاء الجمعية العمومية الاعلان عن البدء في حملة جمع توقيعات من أعضاء الجمعية العمومية لإعادة انتخابك رئيساً لنادي الزمالك ؟ الاجابة:- كل الشكر لله سبحانه وتعالي الذي زرع محبة الناس لي في قلوبهم".

وأكمل: "وكل الشكر والامتنان لاعضاء وعضوات الجمعية العمومية المحترمين والمحترمات، عايز اقولهم وحشتوني".