القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف الأهلية يعقد اجتماعا لمتابعة سير العمل

عقد الدكتور منصور حسن، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف الأهلية، اليوم الأربعاء، اجتماعا بمقر الجامعة الأهلية لمتابعة سير العمل ومراحل التقديم للالتحاق ببرامج الجامعة الأهلية طبقًا للحد الأدنى للتقدم المعلن عنه من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

جاء ذلك بحضور الدكتورة سحر دواد النائب الأكاديمي للجامعة الأهلية، ومحمد سليم امين عام الجامعة، ومحمود صبرة مدير عام شئون التعليم والطلاب.

وتابع رئيس الجامعة خلال الاجتماع، آخر مستجدات تقديم الطلاب بالبرامج المتنوعة، وأعداد المتقدمين بكل برنامج، ووجه بتذليل كل العقبات أمام الطلاب وأولياء الأمور والإجابة على استفساراتهم المتعلقة بإجراءات التقديم والقبول وتوفير جميع وسائل الراحة لهم، وتيسير الإجراءات كافة. ووجه رئيس الجامعة، بوضع خطة لاستقبال العام الدراسى الجديد على مستوى كل البرامج، يراعا فيها إقامة حفلات لاستقبال الطلاب الجدد، ومشاركة الطلاب في كل الأنشطة الطلابية المتنوعة اعتبارا من بداية الفصل الدراسى الأول.

كما أجرى رئيس الجامعة، جولة تفقدية لمتابعة تقديم الطلاب قام فيها بفتح حوار مفتوح مع الطلاب وأولياء أمورهم للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بإجراءات التقديم. كما تفقد رئيس الجامعة، عدد من المدرجات الجديدة المجهزة بأحدث الأجهزة التعليمية الحديثة، وأبدي رئيس الجامعة بعض الملاحظات التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار.