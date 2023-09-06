زيارة مرتقبة للبرهان إلى قطر دون إعلان رسمي عن «طلب وساطة»

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، عن زيارة مرتقبة لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى الدوحة.

ونقلت وسائل إعلام قطرية عن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، قوله إن البرهان يجري جولة إلى عدد من الدول وقطر هي إحدى محطاته، دون أن يحدد موعدها، كما نقلت وكالة «سبوتنيك».

ونفى المتحدث باسم الخارجية القطرية، علمه بوجود طلب وساطة تم توجيهه أو سيوجه إلى قطر، لكنه جدد موقف الدوحة الداعي إلى وقف الحرب ووقف إطلاق النار في السودان.

وكان البرهان قد أجرى زيارة إلى مصر الأسبوع الماضي، والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مدينة العلمين الجديدة، في أول جولة خارجية له منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في 15 أبريل الماضي.

وأكد البرهان، التزام الجيش السوداني بالتأسيس لفترة انتقالية حقيقية، ليتمكن بعدها الشعب السوداني من اختيار، من يرغب في أن يحكمه عبر انتخابات حرة نزيهة.

كما أكد أن الجيش سيقاتل في الخرطوم حتى القضاء على التمرد وأن العدو يعلم ذلك وقوته تتناقص، مشيرا إلى أن الجيش السوداني والشعب متفقان على دحر التمرد.