شكري: الجامعة العربية أظهرت قدرات كبيرة على الاستجابة السريعة للمستجدات ومعالجة الأزمات

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن الجامعة العربية أظهرت في الفترة الماضية، قدرات كبيرة على الاستجابة السريعة والفعالة للمستجدات على الساحة.

وأضاف خلال أعمال الدورة الـ160 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، اليوم الأربعاء، أنّ الجامعة تنخرط بإرادة ومبادرة واضحة، في معالجة الأزمات.

وأشار إلى أنه مع تسليم رئاسة الدورة الجديدة إلى المملكة المغربية، فإنّ هناك ثقة كبيرة في قدرتها على الاستمرار في قيادة سفينة العمل العربي والإبحار بثبات وثقة وسط هذه التحديات، واستكمال المسارات.

وشدد على ضرورة تعزيز القدرات العربية المشتركة وتوحيد الرؤى وأخذ ذمام المبادرة، في معالجة يواجهه العالم العربي من تحديات واستحقاقات.

وانطلقت اليوم الأربعاء، أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته العادية 160 بقيادة المغرب الذي تسلم الرئاسة من مصر.