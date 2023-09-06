ألمانيا: انطلاق فعاليات مهرجان برلين الدولي للأدب

أشارت وزيرة الدولة الألمانية للثقافة كلاوديا روت في مستهل مهرجان برلين الدولي للأدب إلى وجود علاقة بين الحرية والأدب.

وقالت السياسية، التي تنتمي لحزب الخضر، في برلين اليوم الأربعاء: "في الزمن الذي اهتزت فيه العديد من الأصول، لا غنى عن أن نقرأ من بعضنا البعض وأن نعرف عن بعضنا البعض، وأن نتحاور ونتبادل الآراء بحرية".

وطالبت روت بأن يتم الاستماع في أثناء ذلك إلى الأصوات المكبوتة وقالت إن "مهرجان الأدب الدولي في برلين هو منتدى مثالي لهذا"، وأكدت أن "حرية الرأي هو حق إنساني وكذا أيضا حرية الفن. لا يمكن التفكير في إحدى هاتين الحريتين بدون الأخرى. فإذا ماتت إحداهما انتهت الأخرى".

وبدورها تناولت الأديبة وكاتبة السيناريو الإيطالية فرانسيسكا مالاندري خلال الافتتاح الحديث عن معنى الصمت والكتمان في الثقافة والتاريخ.

ووعدت رئيسة المهرجان الجديدة لافينيا فراي بالتنوع خلال فعاليات المهرجان التي سيبلغ عددها نحو 150 فعالية، وقالت:" برنامجنا سيهز ويوسع الآفاق ويُحْدِث التواصل عبر الحدود".

ويأمل المهرجان في تعزيز الربط الشبكي الدولي على مدار العام، وهو ما يتطلب إشراك ضيوف دوليين في التخطيط للمهرجان.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تتولى فيها فراي رئاسة هذه الفعالية التي تأسست عام 2001، وذلك بعد استقالة أولريش شرايبر الذي تولى رئاسة هذا المهرجان على مدار فترة طويلة.

ويشارك في المهرجان نحو 150 كاتبا بينهم الكاتب البريطاني الهندي سلمان رشدي الذي فاز هذا العام بجائزة السلام المقدمة من جمعية تجارة الكتاب الألماني.

وسيشارك رشدي 76عاما من الولايات المتحدة عبر تقنية الفيديو ليقدم روايته الجديدة "فيكتوري سيتي" مدينة النصر.