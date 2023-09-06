التحقيق مع رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي حول ملف التعيينات بأجهزة الدولة

قال المحامي سمير ديلو، إن السلطات في تونس أخضعت رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، للتحقيق بشأن التعيينات في مؤسسات الدولة إبان توليه المنصب بعد انتخابات 2011 التي أعقبت أحداث الثورة.

وأوقفت قوات الأمن، أمس الثلاثاء، حمادي الجبالي الأمين العام الأسبق لحركة النهضة الإسلامية قبل استقالته في 2014، من مقر سكنه في سوسة دون تقديم إيضاحات ومن ثم أخلي سبيله في المساء.

وقال ديلو إنه تم الاستماع لحمادي الجبالي لمدة 7 ساعات في خصوص التعيينات والانتدابات إبان ترؤسه للحكومة ثم قررت السلطالت إبقاءه في حالة سراح بعد مراجعة النيابة العامة.

وتابع أن "هيئة الدفاع ستطلع الرأي العام لاحقا على تفاصيل هذا الاستهداف السياسي الجديد".

ويتهم الرئيس قيس سعيد الأحزاب التي قادت الحكم بعد ثورة 2011 بإغراق مؤسسات الدولة بأعداد هائلة من الموظفين الموالين لها فوق حاجيات الدولة، كما طالب بالتدقيق في صحة شهادات من توظيفهم.

وفازت حركة النهضة بانتخابات 2011 بعد أشهر من سقوط حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وهي أول انتخابات ديمقراطية في البلاد.

وتواجدت الحركة في الائتلاف الحكومي حتى تاريخ إعلان الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية في البلاد في 25 يوليو 2021 وحل البرلمان وأغلب الهيئات الدستورية بدعوة مكافحة الفساد والفوضى في أجهزة الدولة.

ويقبع في السجن أكثر من 25 قياديا وعضوا منتسبا لحركة النهضة للتحقيق في شبهات بالتآمر على أمن الدولة والتحريض وفساد مالي، وتقول الحركة، وهي أكبر معارض للرئيس سعيد، إن الاتهامات ملفقة وكيدية.