عبدالظاهر السقا يعلن رحيله عن منصب المدير الرياضي بـ فيوتشر

أعلن عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر، اليوم الأربعاء، رحيله عن منصبه بشكل رسمي قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد.

وكتب عبد الظاهر السقا عبر حساب الرسمي على «إنستجرام»: «في البداية الكل يعلم مدى حبي واحترامي لكيان نادي فيوتشر العظيم، الذي ولد عملاقا منذ اليوم الأول في الدوري المصري بعد عمل شاق تكفلنا به جميعا لتحقيق مجد ونجاح لرؤية مشروع نادي رياضي متكامل ليس فقط في إدارته المحترمة وأجهزته الفنية واللاعبين بل في حجم الجهد والتعب والعمل الشاق الذي تم بإرادة المولي و توج في النهاية كأبطال لأول بطولة لكأس رابطة الأندية المصرية وأيضا المشاركة الإفريقية في أول موسم للنادي».

وأضاف: «منذ البداية كنت حريصا علي تأدية واجبي علي أكمل وجه، وخلق جو عام ملائم للنجاح بصفتي المدير الرياضي للنادي ومن ثم نجحنا في تشكيل جهاز فني متكامل قادر علي اختيار اللاعبين المميزين وضمهم للنادي، كما ساهمت في تقديم لاعبين مميزين للمنتخبات الوطنية».

وتابع السقا: «وأتذكر جميع التحديات التي كللت بالنجاح علي مدار موسمين سابقين بفضل الإدارة المحترفة وروح اللاعبين المميزين الذي نتج عنها أسرة واحدة هدفها وضع اسم فيوتشر في المكان المناسب بين الأندية المصرية، وحرصا مني علي الثقة والصلاحيات التي منحتني إياها الإدارة منذ اليوم الأول والتي انعكست علي نتائج الفريق علي مدار موسمين، والتي أصبحت مسار استحسان وتقدير من كافة العاملين في الوسط الرياضي وجماهير كرة القدم فقد قررت الاعتذار عن استكمال مهمتي حرصا مني على خلق كوادر جديدة وعلي المصلحة العامة للفريق".

وأتم: «وأخيرا فإن الكلمات لا تعبر عن مشاعري الجياشة تجاه كيان نادي فيوتشر، واعتبر نفسي ابنا لهذا الكيان الذي لن أبخل عليه بالمساعدة من خارج الخطوط، وأتوجه بالشكر لجميع القائمين علي النادي وأتمني لهم التوفيق في المرحلة القادمة».