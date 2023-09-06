قال الفنان عمرو رمزي، إنّ مسرح القطاع الخاص شهد عدة عيوب بينها عدم الاستمرارية كونه ليس في قوة مسرح الدولة.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «8 الصبح» على قناة «dmc»، عُرضت اليوم الأربعاء، أن عروض المسرح الخاص لم تراعِ الحسابات العائلية في بعض الأحيان، أو اقتصرت على تقديم ما يمكن تسميتها «إسكتشات» دون تقديم رسالة معينة.

وأوضح أن مسرح الدولة يُقدم رسالة واضحة حتى من خلال الضحك الذي يقدمه، ضاربا المثل بمسرحيته «طيب وأمير» التي أكّد الجمهور أنها تحمل رسالة وليست فقط للضحك.

وتابع: «دور العرض بدأت إنها تفتح النِفس.. مهم إن الممثل لما يدخل المسرح يكون نضيف (من كل النواحي).. ده بدأ يحصل بعد ما كان فيه إهمال شديد في بعض الفترات».



