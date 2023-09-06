المغرب يعتزم إطلاق مشروع الهيدروجين الأخضر العام المقبل

قالت الحكومة المغربية، اليوم الأربعاء، إن البلاد تعتزم إطلاق مشروع للهيدروجين الأخضر العام المقبل، وسط زيادة عالمية في الاستثمار بهذا المصدر من الطاقة.

وأضافت الحكومة المغربية، في بيان، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش ترأس، أمس الثلاثاء بالرباط، الاجتماع الأول المتعلق بالشروع في تفعيل "عرض المغرب" في مجال الهيدروجين الأخضر، ويأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

ويذكر أن الهيدروجين الأخضر هو نوع من الوقود الناتج عن عملية كيميائية يستخدم فيها تيار كهربائي ناتج عن مصادر متجددة لفصل الهيدروجين عن الأكسجين في الماء، وبالتالي تنتج طاقة دون انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي المسبب للاحتباس الحراري.

وتابع البيان: "الحكومة تراهن في 2024، على الانتهاء من مشروع الهيدروجين الأخضر، تمهيدا للمباشرة بتنفيذه وعرضه على المستثمرين في هذا المجال".

وكان العاهل المغربي محمد السادس دعا، نهاية يوليو الماضي، الحكومة إلى الإسراع بإعداد مشروع عرض المملكة في مجال الهيدروجين الأخضر.