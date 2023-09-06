ألمانيا: وقف حركة القطارات بمحطة دورتموند بسبب تلفيات في السلك العلوي

تسببت تلفيات في السلك العلوي في وقف حركة القطارات بمحطة السكك الحديدية الرئيسية في مدينة دورتموند الألمانية مساء اليوم الأربعاء.

وكانت هناك إعاقات شديدة في حركة النقل المحلية والبعيدة، حيث تمثل ذلك في حدوث تأخيرات كبيرة أو إلغاءات في رحلات القطارات حول دورتموند.

وقالت متحدثة باسم شركة السكك الحديدية إنه يجري العمل حاليا على إيجاد حلول للمسافرين، مشيرة إلى أن هناك قطار إصلاحات في طريقه إلى دورتموند لكنها قالت إنه من غير الواضح مدى سرعة إصلاح العطب.

وناشدت الشركة عملاءها الاستعلام عن طريق الرحلات عبر الجدول الزمني الرقمي، عما إذا كان سيتم تسيير رحلتهم وعن كيفية وصولهم إلى وجهتهم.

وذكرت المتحدثة أنه لم يتم التعرف بعد على سبب حدوث التلفيات في السلك العلوي.