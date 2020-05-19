عباس: أعمال إسرائيل الأحادية وإرهاب المستوطنين يسهم في توتير الأجواء

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قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، إن استمرار الأعمال أحادية الجانب من جانب إسرائيل وإرهاب المستوطنين يسهم في توتير الأجواء.

وحذر عباس، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية لدى استقباله في رام الله وزير خارجية ودفاع إيرلندا مايكل مارتن، من "جر المنطقة إلى مربع التصعيد والعنف الذي لا يمكن لأحد توقع نتائجه".

وأكد أن ذلك يتطلب تدخلا دوليا فاعلا لوقف التدهور وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

وبحسب البيان، أطلع عباس الوزير الإيرلندي على "آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وعدوان سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته".

وأكد عباس "أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه إيرلندا من خلال عضويتها في الاتحاد الأوروبي، لتقديم الدعم إلى العملية السياسية وفق الشرعية الدولية".

وحث أوروبا على دعم المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة من أجل الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة لـ "تهيئة الأجواء لأفق سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967".

وحسب البيان، أكد الوزير الأيرلندي، موقف بلاده الثابت الداعم لتحقيق التسوية السياسية على أساس الشرعية الدولية وحل الدولتين.

وأشار إلى أن إيرلندا ستواصل تقديم الدعم إلى الشعب الفلسطيني، وخاصة في مجال المنح الدراسية للطلبة الفلسطينيين.