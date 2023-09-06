قال الفنان ماجد الكدواني، إن مشاركته في فيلم «678»، بطولة الفنانة نيللي كريم وبشرى وناهد السباعي، كانت مميزة ومختلفة، موضحًا أن اول جائزة حصل عليها في مهرجان دبي كانت عن هذا الفيلم، وكذلك حصلت الفنانة بشرى على جائزة عن دورها بالعمل.

وأضاف خلال لقاء خاص له ببرنامج «صاحبة السعادة»، تقديم الفنانة إسعاد يونس، والمذاع على قناة «دي إم سي»، مساء الثلاثاء، أن الفيلم كان يتناول موضوع جرئ، هذا بالإضافة إلى أن الفيلم كان الأول للمخرج محمد دياب، الأمر الذي تسبب له في حالة من القلق ببداية الفيلم ولكن سرعان ما زال هذا الاحساس بعد أن جلسه وسيًا، وشعر بأنه مخرجًا واثقًا جدًا من نفسه ويعرف ماذا يريد.

وذكر أن بعد حصوله على جائزة عن هذا الفيلم، توالت الجوائز عن فيلم «أسماء» مع الفنانة هند صبري، بمهرجان أبو ظبي، لافتًا إلى أنه تلقى جائزة من المركز الكاثوليكي عن فيلم «ساعة ونص، تراب الماس، الأصليين، قبل زحمة الصيف».

ويرى الفنان ماجد كدواني، أن تنوع الأدوار التي يقدمها في أعماله الفنية المختلفة، قمة المتعة بالنسبة له، مؤكدًا أن الفنان إذا لم يختلف لم يمثل، وأن التحدي يأتي من الاختلاف في الأدوار الفنية التي يقدمها الممثل، خاصًة وأنه لا جدوى من تكرار نفس اللون التمثيلي طوال مشوار الفنان.

وذكر أنه دائمًا ما ينشغل بضرورة تقديم رسالة معينة في العمل الفني الذي يشارك به، حتى إذا كان دوره مقتصر على مشهد واحد في العمل، مضيفًا أن أكثر المخرجين الذين يصل معهم إلى قمة المتعة في العمل هو مروان حمدي، والذي يخلق منه شخص مختلف تمامًا في التمثيل، وهو ما حدث في فيلم «الأصليين، تراب الماس».