هيبكنز: نيوزيلندا تحتاج إلى المهاجرين لسد الفجوة في العمالة الماهرة

صرح رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكنز، بأن بلاده بحاجة إلى المهاجرين لسد النقص في العمالة الماهرة، مشيرا إلى أنه لن يسعى إلى خفض تدفق قياسي للعمال الأجانب في حال فاز بالانتخابات الشهر المقبل.

وقال هيبكنز لمكتب بلومبرج اليوم الأربعاء، في أوكلاند: "يجب علينا أن نجلب العمالة الماهرة. وسنركز على ضمان أن المهاجرين الموجودين لدينا يساهمون في النمو الاقتصادي ولا يستخدمون كاحتياطي له".

وأضاف هيبكنز الذي يرأس حزب العمال الحاكم: "يجب علينا أن ندرس بعناية ضوابطنا الخاصة بالهجرة للتأكد من أنها تساهم في معدل النمو الإجمالي للفرد".

ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، تشهد نيوزيلندا صافي هجرة شبه قياسي بعدما قام هيبكنز بتعديل السياسات للمساعدة في حل النقص الشديد في العمالة الذي أسهم في رفع الأجور والتكاليف.

وساعدت الزيادة في عدد الوافدين حتى الآن في تخفيف الضغوط على سوق العمل دون أن يسفر عن زيادة الطلب على المساكن التي قد تؤدي إلى موجة جديدة من التضخم.

وارتفع صافي الهجرة إلى نحو 87 ألف في الـ12 شهرا التي انتهت في يونيو – ما يقرب من الذروة التي تحققت في مارس 2020 – مدفوعة بما إجماليه بـ122 ألف أجنبي دخلوا البلاد.