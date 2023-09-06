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إيطاليا تحتج على دعاية المافيا من جانب ناد إسباني

علم إيطاليا
علم إيطاليا

نشر في: الأربعاء 6 سبتمبر 2023 - 1:45 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 سبتمبر 2023 - 1:45 ص

تكبد نادي كرة السلة الإسباني كاساديمونت سرقسطة متاعب دبلوماسية من إيطاليا لإعلانه عن سلسلة مطاعم تحمل كلمة مافيا في اسمه.

وكتب السفير الإيطالي في مدريد، جوزيبي بوتشينو جريمالدي، إلى نادي الدرجة الأولى متهما إياه بـ "التهوين من خطورة" منظمة إجرامية.

يشار إلى أن لاعبي كرة السلة من شمال شرق إسبانيا لديهم عقد رعاية مع سلسلة مطاعم يترجم اسمها إلى "المافيا تجلس على الطاولة" منذ هذا العام.

وفي رسالة إلى رئيس الاتحاد، رينالدو بينيتو، أشار السفير إلى الكفاح المشترك داخل الاتحاد الأوروبي ضد الجريمة المنظمة. وقال السفير إن الصلة بين المافيا والتجمعات الاجتماعية تهون من "أنشطتها غير القانونية والبغيضة".

وكتب الدبلوماسي: "صورة المافيا على الطاولة تضر أيضا بثقافة طعام البحر المتوسط التي تشترك فيها إسبانيا وإيطاليا وهذا يجعل تناول الطعام لحظة مهمة للتبادل الاجتماعي والتنمية الشخصية".


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