زوجة رئيس التشيك تزور كييف لحضور أول قمة للسيدات الأوائل

ذكرت قناة "آي.روزلاس" الإذاعية التشيكية اليوم الأربعاء، أن إيفا بافلوفا، زوجة رئيس التشيك بيتر بافيل، توجهت إلى كييف، لحضور قمة للسيدات الأوائل، تنظمها أولينا زيلينسكي، زوجة رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي.

وقال صحفي بالإذاعة التشيكية إن سيدة التشيك الأولى وصلت إلى العاصمة الأوكرانية، لحضور الاجتماع الثالث من نوعه، صباح اليوم الأربعاء، على خلفية إنذارات من غارات جوية وبعد وقت قصير من إسقاط أنظمة دفاع جوي عددا من الصواريخ الروسية، حسب "إذاعة براغ" التشيكية اليوم.

وكان مسئولون في أوكرانيا قد ذكروا في وقت سابق صباح اليوم الأربعاء، أن شخصا واحدا لقي حتفه، خلال الليل، في هجمات بطائرات بدون طيار وهجمات صاروخية روسية، على كييف ومنطقة "أوديسا"، بما في ذلك منطقة ميناء إزمائيل، على نهر "الدانوب".

وذكر سلاح الجو الأوكراني، أن القوات الروسية أطلقت سبعة صواريخ كروز من الجو، وصاروخا مضادا للطائرات من طراز "إس-300"، الليلة الماضية وأسقطتها الدفاعات الجوية جميعا.

وأضاف أنه من بين الطائرات الـ25، بدون طيار، تم اعتراض 15 منها.