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بلغت عائدات القطاع السياحي في تونس خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 5.1 مليار دينار تونسي (1.6 مليار دولار أمريكي)، وفق بيانات البنك المركزي التونسي.

وحققت عائدات القطاع الحيوي زيادة بتقدر بـ47% مقارنة بعائدات نفس الفترة من العام الماضي والبالغة آنذاك 3.5 مليار دينار تونسي (حوالي 1.1 مليار دولار).

وتوافد على تونس هذا العام أكثر من 5 ملايين سائح حتى نهاية يوليو الماضي، وتأمل الحكومة تخطي أعداد 2019 الذي سبق تفشي جائحة كورونا في العالم، والذي عرف رقما قياسيا بدخول أكثر من تسعة ملايين سائح البلاد.