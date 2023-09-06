اليابان لم تحسم قرارها بشأن المحادثات مع الصين على هامش قمة مجموعة العشرين

قال رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا للصحفيين في العاصمة الإندونيسية جاكرتا إنه لم يتخذ قرارا حتى الان بشأن إجراء محادثات مع الجانب الصيني على هامش قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الهند في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن كيشيدا تحدث مع رئيس وزراء الصين لي تشيانج خلال قمة آسيان في جاكرتا بشأن قيام اليابان بصرف المياه المعالجة من محطة فوكوكشيما النووية التي انفجرت في كارثة الزلزال وأمواج المد العاتية (تسونامي) في آذار/مارس 2011.

وقال كيشيدا إنه شرح موقف اليابان في هذا الموضوع الذي أثار احتجاجات من جانب الصين وكوريا الجنوبية ودول عديدة مجاورة بوضوح وحرص.

من ناحيته دعا رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج في قمة دول رابطة جنوب شرق أسيا زائد ثلاثة، اليابان إلى التعامل بمسؤولية مع المياه المشعة المنصرفة من محطة فوكوشيما النووية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن تشيانج القول في الدورة السادسة والعشرين للقمة أن تصريف المياه يتعلق بالنظام البيئي البحري وبصحة الشعوب.

ودعا رئيس الوزراء الصيني اليابان إلى الوفاء بإخلاص بالتزاماتها الدولية وبالتشاور الكامل مع جيرانها وأصحاب المصالح ذوي الصلة، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.