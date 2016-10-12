ملايين الشيعة يحيون في العراق أربعينية الإمام الحسين في ظل خطط أمنية مشددة

أحيا الملايين من الشيعة في العراق ومواطنو عددا من الدول العربية والأجنبية، اليوم الأربعاء، أربعينية الإمام الحسين في ظل خطط أمنية مشددة في محافظة كربلاء.

واكتظت محافظة كربلاء على مدى الأسبوعين الماضيين بأعداد غير مسبوقة من الزوار الذين وفدوا إلى ضريح الإمام الحسين لإحياء زيارة الأربعينية غالبيتهم وصلوا، مشيا على الأقدام كتقليد سنوي لإحياء هذه الشعيرة المقدسة لدى الشيعة في مشهد يخيم عليه الحزن والأسى.

وأدار رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة الخطط الأمنية برفقة كبار القادة الأمنيين والعسكريين ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري من خلال غرفة عمليات مجهزة بعدد كبير من الشاشات في موقع متقدم بمحافظة كربلاء.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية أن المنافذ البرية الحدودية مع دول الجوار وخاصة إيران والكويت اكتظت بالملايين من الزوار الذين تدفقوا إلى العراق بعد أن أعطت السلطات العراقية تسهيلات غير مسبوقة لاستقبال الوافدين فيما استقبلت المطارات العراقية أفواجا كبيرة من الزوار من مختلف الجنسيات.

ونشرت السلطات العراقية مئات الآلاف من رجال الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والاستخبارية وقوات الحشد الشعبي في جميع الطرق والشوارع المؤدية إلى كربلاء وفي محيط كربلاء وداخلها، وتحليق متواصل للمروحيات لتأمين الحماية لهذا الحدث التأريخي.

كما سخرت السلطات العراقية آلافا من الحافلات وخطوط السكك الحديدية لنقل الزوار ذهابا وإيابا، فيما نشر الأهالي والمتبرعون آلاف الخيم لتقديم الدعم للزوار عبر وجبات طعام ومياه الشرب ومحطات استراحة لاستقبال الوافدين مشيا على الأقدام، قاطعين مئات الكيلومترات في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.