وزير المالية الكويتي: نعمل على تعزيز إيرادات الدولة دون فرض ضريبة القيمة المضافة

قال وزير المالية الكويتي فهد عبدالعزيز الجار الله، إن بلاده تعمل على إيجاد وسائل تعزز من الإيرادات غير النفطية ليس من ضمنها ضريبة القيمة المضافة والانتقائية، ودون التأثير على الحالة المعيشية للمواطنين.

وأضاف "الجار الله"، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الوزارة بصدد دراسة حلول وخيارات للتغلب على أزمة السيولة التي قد تواجه الحكومة من خلال طرح حلول استباقية؛ لتجنب وقوع أي خلل في التدفقات النقدية.

وأوضح أن ما ذكر في الإعلام من أن أولويات الحكومة هي قانون الدين العام والضريبة غير دقيق، مشيرا إلى أن الأولويات الحكومية مذكورة في برنامج عملها الذي عرضته في جلسة خاصة.

وبين أن قانون الدين العام مرسل إلى المجلس منذ 2017 ويعتبر من أحد الخيارات وليس الخيار الوحيد.

وأضاف: "نقوم حاليا بإعداد تصورات فنية تعالج المشكلة إن وقعت دون الاستعجال بخيار قانون الدين العام".

وأفاد الوزير، بأن الحكومة ملتزمة بإطار التعاون والأولويات مع المجلس مؤكدا أن كل الخيارات والتصورات التمويلية البديلة سوف تعرض على اللجان الفنية في مجلس الوزراء ومجلس الأمة للتباحث والنقاش واختيار الأفضل.

وأكد الجار الله، أن هذه القوانين تحتاج توافقا حكوميا نيابيا ونقاشها فني وليس سياسيا، وتهدف هذه التصورات قيد الدراسة إلى إرسال رسائل إيجابية تعكس قوة الاقتصاد وحيويته وتعزز النظرة للاقتصاد الوطني من ناحية رفع ناتج الدخل القومي والناتج المحلي ومعدلات النمو المستهدفة للاقتصاد مما يعزز التصنيف الائتماني للدولة.

وكانت وسائل إعلام محلية، نشرت أن أولويات الحكومة هي إقرار الضريبة المضافة.